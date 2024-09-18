Асенсио не смог доиграть первый тайм матча с «Жироной»

Вечером среды в Париже в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» принимает «Жирону». В первой половине встречи парижане понесли потерю – поле из-за травмы покинул Марко Асенсио. Судя по всему, испанец потянул мышцу. Главный тренер парижан Луис Энрике оперативно выпустил Рандаля Коло-Муани на замену травмированному.

Напомним, что первая половина матча «ПСЖ» - «Жирона» подходит к концу. Французский и испанский клубы счёт не открыли. Текстовая трансляция события проходит на нашем портале.

Отметим, что этот матч – дебютный для россиянина Матвея Сафонова в воротах «ПСЖ».