«Шахтёр» не забил пенальти и удержал нулевую ничью с «Болоньей»

«Болонья» дебютировала в Лиге чемпионов матчем против «Шахтёра». Итальянцы играли первым номером и создали больше моментов, но реальной остроты было не так много. Уже на третьей минуте забросил в штрафную соперника Николай Матвиенко на ход Эгиналдо, которого в силовой борьбе уложил на газон Штефан Пош, судья тут же назначил пенальти. Не лучшим образом с 11 метров пробил Георгий Судаков, мяч полетел слабо, так что в прыжке смог забрать его в руки голкипер. В конце тайма пробивал по воротам Сантьяго Кастро из пределов штрафной после паса от Дана Ндойя, но в падении ногами вратарь отбил мяч в сторону.
Ничью 0:0 можно назвать закономерной.
Протокол игры
Скорупски Лукаш•Пош Штефан• 3'Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Ликояннис Хараламбос78' (Миранда Хуан (78') •Фаббьян Джованни78' (Урбаньски Кацпер (78') •Фройлер Ремо•Моро Никола65' (Айлинг Самуэль (65') •Орсолини Риккардо65' (Побега Томмазо (65') •Кастро Сантьяго 58'65' (Даллинга Тийс (65') •Ндой Дан
Ризнык Дмитрий•Конопля Ефим40' (Тобиас Винисиус (40') • 70'Бондарь Валерий• 12'Матвиенко Николай•Педринью Роша•Бондаренко Артём79' (Траоре Лассина (79') •Крыськив Дмитрий•Судаков Георгий79' (Гомес Марлон (79') • 88'Зубков Александр79' (Степаненко Тарас (79') • 84'Сикан Даниил35' (Невертон (35') •Эгиналдо де Соуза Лемос
18 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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