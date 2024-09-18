Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Шахтёр» не забил пенальти и удержал нулевую ничью с «Болоньей»

18 Сентября 2024 • 21:48 Комментировать (1)
Болонья
0:0
Шахтёр Донецк

«Болонья» дебютировала в Лиге чемпионов матчем против «Шахтёра». Итальянцы играли первым номером и создали больше моментов, но реальной остроты было не так много. Уже на третьей минуте забросил в штрафную соперника Николай Матвиенко на ход Эгиналдо, которого в силовой борьбе уложил на газон Штефан Пош, судья тут же назначил пенальти. Не лучшим образом с 11 метров пробил Георгий Судаков, мяч полетел слабо, так что в прыжке смог забрать его в руки голкипер. В конце тайма пробивал по воротам Сантьяго Кастро из пределов штрафной после паса от Дана Ндойя, но в падении ногами вратарь отбил мяч в сторону.

Ничью 0:0 можно назвать закономерной.

Протокол игры  
Болонья0:0Шахтёр Донецк
Скорупски ЛукашПош Штефан  3'Бёкема СэмЛукуми ДжонЛикояннис Хараламбос 78' (Миранда Хуан ( 78') Фаббьян Джованни 78' (Урбаньски Кацпер ( 78') Фройлер РемоМоро Никола 65' (Айлинг Самуэль ( 65') Орсолини Риккардо 65' (Побега Томмазо ( 65') Кастро Сантьяго  58' 65' (Даллинга Тийс ( 65') Ндой Дан
Запасные: Корацца ТоммазоОдгор ЙенсХольм ЭмильКазале НиколоЭрлич МартинРавалья ФедерикоЭбишер Мишель
Ризнык ДмитрийКонопля Ефим 40' (Тобиас Винисиус ( 40'  70') Бондарь Валерий  12'Матвиенко НиколайПедринью РошаБондаренко Артём 79' (Траоре Лассина ( 79') Крыськив ДмитрийСудаков Георгий 79' (Гомес Марлон ( 79'  88') Зубков Александр 79' (Степаненко Тарас ( 79'  84') Сикан Даниил 35' (Невертон ( 35') Эгиналдо де Соуза Лемос
Запасные: Швед МарьянГрам АлааАзаров ИраклийФесюн КириллПедриньо IIНазарина ЕгорФранич Бартол
18 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Шахтёр Донецк

Новости по матчу

Сегодня, 18 Сентября
18:16
«Болонья» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
02:22
Болонья - Шахтёр: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Сентября
21:08
«Болонья» – «Шахтер»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:07
Ставка и прогноз на матч Болонья — Шахтёр Лиги чемпионов — 18 сентября 2024
16 Сентября
20:23
Прогноз на точный счёт матча Болонья – Шахтёр Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Juventissimo
18 Сентября 2024 в 21:53
Интересный обзор, максимально содержательный. Судя по прочитанному мной, команды вообще либо не вышли на второй тайм, либо не били по воротам вовсе.
Ответить
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Покер Кейна, три пенальти, 11 (!) голов: «Бавария» деклассировала «Динамо» Загреб в суперсобытийном матче
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
0
0
1.77 3.75 4.00
Видео
Окончен
Спарта Прага Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
3
0
2.34 3.65 2.80
Видео
61 мин
ПСЖ ПСЖ
Жирона Жирона
0
0
1.41 4.50 6.60
Видео
61 мин
Брюгге Брюгге
Боруссия Д Боруссия Д
0
0
4.40 3.90 1.67
Видео
61 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
0
0
1.36 4.80 7.20
Видео
61 мин
Селтик Селтик
Слован Братислава Слован Братислава
3
0
1.37 4.70 7.40
Видео
19.09.24 в 19:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Бенфика Бенфика
3.45 3.50 1.99
Видео
19.09.24 в 19:45
Фейеноорд Фейеноорд
Байер Л Байер Л
3.55 3.70 1.90
Видео
19.09.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.67 3.75 4.60
Видео
19.09.24 в 22:00
Брест Брест
Штурм Грац Штурм Грац
1.83 3.50 4.00
Видео
19.09.24 в 22:00
Аталанта Аталанта
Арсенал Арсенал
3.95 3.80 1.77
Видео
19.09.24 в 22:00
Монако Монако
Барселона Барселона
4.20 3.80 1.73
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Сентября
22:45 · Лига чемпионов
Асенсио не смог доиграть первый тайм матча с «Жироной»
21:48 · Лига чемпионов
«Шахтёр» не забил пенальти и удержал нулевую ничью с «Болоньей» 1
21:39 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» разгромлен в Праге
21:30 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
21:30 · Лига чемпионов
«Селтик» - «Слован»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:30 · Лига чемпионов
«Брюгге» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:17 · Лига чемпионов
37-летний Стуани – второй самый возрастной дебютант Лиги чемпионов
21:06 · Россия. Премьер-лига
Только два российских вратаря играли в Лиге чемпионов за зарубежные клубы до Сафонова
20:50 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» и «Интер» объявили составы на матч Лиги чемпионов
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Ливерпуль» раздавил «Милан»
18:25 · Италия. Серия А
Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Милана» 1 слухи
18:16 · Лига чемпионов
«Болонья» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:15 · Лига чемпионов
«Спарта» - «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
17:50 · Лига чемпионов
Алессандро дель Пьеро объяснил, чего не хватает Леау
17:45 · Лига чемпионов
Фати восстановился после травмы и готов сыграть с «Монако» в Лиге чемпионов
16:35 · Лига чемпионов
Капелло раскритиковал «Милан» за матч против «Ливерпуля»
16:08 · Лига чемпионов
Сёмин высказался о вероятном дебюте Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
15:36 · Лига чемпионов
Деку думает пригласить в «Барселону» двух защитников «Монако»
14:24 · Лига чемпионов
Дель Пьеро похвалил Йылдыза за игру с ПСВ
13:10 · Лига чемпионов
Владимир Бут отреагировал на победу «Баварии» со счётом 9:2 1
11:39 · Англия. Премьер-лига
Воспитанник «Ливерпуля» считает, что Конате забивает слишком мало
11:24 · Лига чемпионов
Радченко: «Зенит» не проиграл бы «Баварии» со счётом 2:9
10:26 · Лига чемпионов
Канчельскис назвал четырёх главных фаворитов Лиги чемпионов
08:33 · Лига чемпионов
Мостовой рассказал, для кого выгоден новый формат Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем