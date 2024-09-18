«Шахтёр» не забил пенальти и удержал нулевую ничью с «Болоньей»

«Болонья» дебютировала в Лиге чемпионов матчем против «Шахтёра». Итальянцы играли первым номером и создали больше моментов, но реальной остроты было не так много. Уже на третьей минуте забросил в штрафную соперника Николай Матвиенко на ход Эгиналдо, которого в силовой борьбе уложил на газон Штефан Пош, судья тут же назначил пенальти. Не лучшим образом с 11 метров пробил Георгий Судаков, мяч полетел слабо, так что в прыжке смог забрать его в руки голкипер. В конце тайма пробивал по воротам Сантьяго Кастро из пределов штрафной после паса от Дана Ндойя, но в падении ногами вратарь отбил мяч в сторону.

Ничью 0:0 можно назвать закономерной.