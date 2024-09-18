«Ред Булл Зальцбург» разгромлен в Праге

До матча «Спарта» - «Ред Булл Зальцбург» эксперты прогнозировали более-менее равную игру, но сегодня австрийцы были разгромлены. Уже на второй минуте Последовала передача в штрафную площадь на Лукаша Гараслина, который с левой ноги с 14 метров пробил в дальний угол, в красивом прыжке вратарь отразил удар, но точно на ногу Каану Кайринену, который переправил игровой снаряд в ворота - 1:0. Соперник достаточно быстро отыгрался - Николас Капальдо начал атаку гостей, передача на Йео Кунфоло, который выскочил один на один с голкипером и катнул мяч мимо него, однако гол отменили - вне игры. На 42-й минуте на правом фланге началась атака гостей, но подбор в центре поля организовал Филип Панак, который, и сам того не понимая, выдал голевой пас на Виктора Олатунджи, а тот с левой ноги направил мяч в дальний угол - 2:0.

На 58-й минуте Олатунджи обокрал соперника, отдал на Казима Лячи, который на замахе уложил троих соперников, включая вратаря, и спокойно отправил игровой снаряд в пустые ворота - 3:0.