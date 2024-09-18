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37-летний Стуани – второй самый возрастной дебютант Лиги чемпионов

18 Сентября 2024 • 21:17 Комментировать
ПСЖ
...
Жирона
1 1.35 X 5.70 2 8.00
Через 0 ч. 13 мин.

Вечером среды в первом туре Лиги чемпионов УЕФА между собой сойдутся «ПСЖ» и «Жирона». В составе каталонского клуба появился 37-летний нападающий Кристиан Стуани.

Любопытным фактом об игроке делится Opta Sports. Так, Стуани – это второй самый возрастной дебютант Лиги чемпионов в истории турнира. Сейчас Кристиану 37 лет, будучи старше него в Лиге чемпионов дебютировал только один игрок – это 40-летний Тасос Митропулос, в 1997 году он защищал цвета пирейского «Олимпиакоса».

Напомним, что текстовую трансляцию матча «ПСЖ» и «Жироны» проведёт наш портал. За французский клуб дебютирует российский вратарь Матвей Сафонов.

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