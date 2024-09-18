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«Манчестер Сити» и «Интер» объявили составы на матч Лиги чемпионов

18 Сентября 2024 • 20:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.53 X 4.45 2 6.30
Через 0 ч. 12 мин.

В главном матче среды в Лиге чемпионов сразятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Эдерсон, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Льюис, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Савиньо, Холанн.

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги, в свою очередь, включил в стартовый состав следующих исполнителей: Зоммер, Ачерби, Бастони, Дармиан, Биссек, Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Тюрам, Тареми.

Матч «Манчестер Сити» - «Интер» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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