Алессандро дель Пьеро объяснил, чего не хватает Леау

Известный нападающий Алессандро дель Пьеро прокомментировал игру форварда «Милана» Рафаэла Леау.

Дель Пьеро заявил, что в игре против «Ливерпуля» нападающий должен был больше предлагать себя самостоятельно.

«Вы должны уметь использовать свое оружие. Это правда, что Леау впервые был задействован на 20-й минуте, но в определенный момент он должен пойти и забрать мяч. Он же лидер, и не всегда надо слушать тренера. Периодически нужно уметь брать ответственность на себя», - цитирует дель Пьеро Sky Sport Italia.

Ранее мы писали мнение Фабио Капелло о прошедшем матче. Известный тренер остался очень недоволен игрой итальянского клуба.