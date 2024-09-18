Фати восстановился после травмы и готов сыграть с «Монако» в Лиге чемпионов

Вингер «Барселоны» Ансу Фати восстановился после травмы. После долгого отсутствия испанец вернулся в обойму команды Ханси Флика. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Игрок заявлен на ближайший матч и может выйти на поле уже в четверг в первом туре Лиги чемпионов, в рамках которого «Барселона» отправится в гости к «Монако».

Напомним, что последний раз футболист получал игровые минуты в конце прошлого сезона, когда выступал за «Брайтон» на правах аренды. Тогда он вышел на замену в матче с «Манчестер Юнайтед» в концовке встречи. Всего за игровой год игрок появлялся на поле 18 раз в английской Премьер-лиге и отметился двумя голами.