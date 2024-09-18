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Капелло раскритиковал «Милан» за матч против «Ливерпуля»

18 Сентября 2024 • 16:35 Комментировать
Милан
1:3
Ливерпуль

Культовый тренер «Милана» Фабио Капелло раскритиковал итальянский клуб за матч с «Ливерпулем».

По мнению Капелло, на поле бился вчера только арендованный у «Ромы» Тэмми Абрахам. Также известный тренер отмечает, что команда играет в очень трусливый футбол, с которым нельзя рассчитывать на результат.

«Я чувствовал себя опустошенным, наблюдая за этим «Миланом». Мы смотрим футбол, который вращается почему-то вокруг вратаря. Он мяча касался чаще, чем Мората. Без смелости ничего не добьешься. И у этой команды лидера нет. В прошедшем матче реальным лидером стал Абрахам», -  цитирует Капелло Sky Sport Italia.

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