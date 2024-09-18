Капелло раскритиковал «Милан» за матч против «Ливерпуля»

Культовый тренер «Милана» Фабио Капелло раскритиковал итальянский клуб за матч с «Ливерпулем».

По мнению Капелло, на поле бился вчера только арендованный у «Ромы» Тэмми Абрахам. Также известный тренер отмечает, что команда играет в очень трусливый футбол, с которым нельзя рассчитывать на результат.

«Я чувствовал себя опустошенным, наблюдая за этим «Миланом». Мы смотрим футбол, который вращается почему-то вокруг вратаря. Он мяча касался чаще, чем Мората. Без смелости ничего не добьешься. И у этой команды лидера нет. В прошедшем матче реальным лидером стал Абрахам», - цитирует Капелло Sky Sport Italia.