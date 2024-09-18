Сёмин высказался о вероятном дебюте Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны». Из-за проблем со здоровьем основной вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма в заявку на игру не попал. О вероятном дебюте Сафонова в «ПСЖ» высказался известный тренер Юрий Сёмин.

«Желаю ему удачи. Всё в его руках, как будет работать, что будет в голове, в ногах. У него блестящий шанс, но их много в спорте не дают. Надо сыграть на ноль, чтобы выиграла команда. Будет лучше, если у его ворот не возникнет моментов», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Матч первого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Жироной» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Парк де Пренс» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.