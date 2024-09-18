Деку думает пригласить в «Барселону» двух защитников «Монако»

Спортивный директор «Барселоны» Деку посетит гостевой матч команды против «Монако».

Как сообщает Sport, португалец отправился во Францию с целью понаблюдать вживую за игроками обороны «Монако». Источник отмечает, что Деку хочет в будущем пригласить в «Барселону» правого защитника Вандерсона и левого игрока обороны Кайо Энрике. Оба игрока выступают за «Монако».

При этом стоит понимать, что на данный момент у «сине-гранатовых» нет таких финансовых возможностей, чтобы совершить сделку зимой, и поэтому о трансфере игроков можно будет говорить лишь следующим летом.

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