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Деку думает пригласить в «Барселону» двух защитников «Монако»

18 Сентября 2024 • 15:36 Комментировать
Монако
...
Барселона
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19.09 22:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку посетит гостевой матч команды против «Монако».

Как сообщает Sport, португалец отправился во Францию с целью понаблюдать вживую за игроками обороны «Монако». Источник отмечает, что Деку хочет в будущем пригласить в «Барселону» правого защитника Вандерсона и левого игрока обороны Кайо Энрике. Оба игрока выступают за «Монако».

При этом стоит понимать, что на данный момент у «сине-гранатовых» нет таких финансовых возможностей, чтобы совершить сделку зимой, и поэтому о трансфере игроков можно будет говорить лишь следующим летом.

Ранее мы писали о том, что бывший форвард «Монако» Бен-Йеддер будет проходить курс лечения от алкогольной зависимости.

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Монако Барселона Деку Вандерсон ещё теги

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