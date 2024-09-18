Дель Пьеро похвалил Йылдыза за игру с ПСВ

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал выступление новой десятки «старой синьоры». Ветеран отдал дань уважения Кенану Йылдызу, который в настоящее время носит свою знаменитую футболку под 10-м номером. Во вторник вечером он стал самым молодым бомбардиром «Ювентуса» в Лиге чемпионов, забив первый гол в ворота ПСВ.

Турецкий футболист побил рекорд, который ранее принадлежал Дель Пьеро и держался почти 19 лет.

«Я действительно рад за тебя, Кенан. Молодой парень только что побил мой рекорд. И я счастлив, потому что он провел хорошую игру, а также в целом прекрасно начал сезон и отлично выступил в прошлом году», – заявил Алессандро в послематчевой беседе в прямом эфире телеканала Sky Sport Italia, где он работал экспертом на матче.