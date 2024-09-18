Владимир Бут отреагировал на победу «Баварии» со счётом 9:2

«Мне кажется, это единичный случай. У меня спрашивали: фаворитов ЛЧ - может, появился кто-то новый? Я сказал, что это «Реал», «Ман Сити», и «Баварию» можно включить. Вчерашней игрой они это подтвердили - всё подряд залетало», - приводит слова Владимира Metaratings.ru.