Владимир Бут отреагировал на победу «Баварии» со счётом 9:2

Бывший российский футболист Владимир Бут, поигравший за дортмундскую «Боруссию», прокомментировал разгромную победу мюнхенской «Баварии» над загребским «Динамо» в Лиге чемпионов.
«Мне кажется, это единичный случай. У меня спрашивали: фаворитов ЛЧ - может, появился кто-то новый? Я сказал, что это «Реал», «Ман Сити», и «Баварию» можно включить. Вчерашней игрой они это подтвердили - всё подряд залетало», - приводит слова Владимира Metaratings.ru.
Напомним, что поединок первого тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Динамо» состоялся на «Альянц Арене» 17 сентября. Подопечные Венсана Компани одержали крупную победу со счетом 9:2.
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