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Лига чемпионов

Кейн бьёт как киянкой, Мбаппе и Эндрик пускают пыль в глаза

18 Сентября 2024 • 12:00 Комментировать
Милан
1:3
Ливерпуль

Общий этап Лиги чемпионов стартовал шестью матчами во вторник. Там было на что посмотреть. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обобщает, что же в них случилось. Например, 28 голов было забито (в среднем 4,6 за матч). Не пропустили только «Астон Вилла» и «Спортинг».

Кроос ушёл – качество реально снизилось

Везде были чьи-то победы и поражения – ноль ничейных исходов. «Реал» вообще должен быть крайне доволен победой над «Штутгартом». Беллингем вернулся после травмы, голевых действий не сделал и пожаловался, что трудно «сливочным» без Крооса. Но привыкать надо.

По xG «Штутгарт» наиграл почти на два забитых гола, хотя визуально казалось, что на больше. Анчелотти назвал Куртуа лучшим вратарём в мире, хотя и тот не всесилен – один раз всё-таки пропустил. Зато несколько сэйвов оформил, без которых «Реал» мог бы и проиграть.

«Реал» уступил «Штутгарту» по точности передач – 87 против 88 процентов. Тот же Васкес обрезал мадридскую команду в первом тайме, когда это было отнюдь не вынужденно. Поэтому Анчелотти и снял Лукаса в перерыве с игры от греха подальше.

В итоге фаворит взял-такие своё. Мбаппе впервые забил за «Реал» в Лиге чемпионов. Эндрик – тоже, причём в рекордно юном возрасте. Модричу же недолго осталось до самого возрастного ассиста в Лиге чемпионов. Эти ребята зарихтовали проблемы «Реала» в разрушении.

Дебют 19-летнего вратаря, вспышка и кошмар «Милана»

«Милан», который вышел на поле с большим числом англичан, чем «Ливерпуль», потерпел фиаско на «Сан-Сиро». Хотя начиналось всё для «россонери» прекрасно. Пулишич открыл счёт на третьей минуте с голевой передачи восстановившегося от травмы Мораты.

Но в лазарет угодил другой игрок «Милана» – вратарь, равноценной замены которому вроде как нет. Меньян запустил голевую атаку выносом мяча и получил повреждение, усугубившееся по ходу матча. Заменил его после перерыва дебютант «россонери» 19-летний Лоренцо Торриани.

Приняв пропущенный мяч, «Ливерпуль» быстро переменил ход встречи. Ещё в первом тайме за него забили защитники после подач с угловых – Конате и ван Дейк. Довершил дело после перерыва Собослаи. 1:3. Конкретное деклассирование «Милана», в каком-то смысле рекордное.

Другой итальянский клуб – «Ювентус» – на мажорной ноте вернулся в еврокубки после дисквалификации. Расправилась «старая синьора» с ПСВ. Кенан Йылдыз стал самым молодым игроком, забившим гол, в одном смысле и в другом смысле.

Десяточка – на будущее

«Бавария» устроила незабываемый вечер загребскому «Динамо». 9:2 на «Альянц Арене». Кейну то и дело давали бить пенальти – а он все их реализовывал. Три одиннадцатиметровых, забитых игроком по ходу одного матча, – то, чего в Лиге чемпионов не было никогда раньше.

Плюс ещё пара достижений покорилась Гарри, оформившему в целом покер. Автор дубля Майкл Олисе тоже добился кое-чего интересного. Ну и сама «Бавария» – раньше никто после стадии квалификации не разражался в матче Лиги чемпионов более чем восемью голами.

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Как и у «Милана», у «Баварии» заменили вратаря в перерыве. Компани уверяет, что травма Нойера несерьёзна. Ульрайх быстро пропустил два мяча (счёт стал 3:2), однако затем «Бавария» успела оформить условную «теннисную баранку», забив шесть безответных мячей.

«Астон Вилла» сыграла в Лиге / Кубке чемпионов впервые за 41 год – и подавила в гостях «Янг Бойз». Швейцарский клуб получил разгром, хоть и были отменены два гола в его ворота. А ведь «вилланы» – победители Кубка европейских чемпионов 1981/1982 годов.

Лиссабонский «Спортинг» дома не испытал проблем против «Лилля». Забивали Дьёкереш, так и не ушедший на повышение из стана «львов» летом, и Дебаст. Между пропущенными голами у «догов» был удалён за вторую жёлтую карточку Анхель Гомес.

Результаты матчей Лиги чемпионов

Кирилл Иванцов

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