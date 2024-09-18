Радченко: «Зенит» не проиграл бы «Баварии» со счётом 2:9

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о поражении загребского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов УЕФА. Хорватский клуб проиграл на выезде со счетом 2:9.
«Если бы участвовал «Зенит», такого крупного счёта бы не было. У «Зенита» есть футболисты индивидуально очень сильные. Конечно, то, что такие команды попадают в ЛЧ, роняет интерес к турниру», - поделился мнением Радченко в интервью Metaratings.ru.
Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.
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