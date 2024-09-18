Радченко: «Зенит» не проиграл бы «Баварии» со счётом 2:9

«Если бы участвовал «Зенит», такого крупного счёта бы не было. У «Зенита» есть футболисты индивидуально очень сильные. Конечно, то, что такие команды попадают в ЛЧ, роняет интерес к турниру», - поделился мнением Радченко в интервью Metaratings.ru.