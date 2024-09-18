Канчельскис назвал четырёх главных фаворитов Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, кто может стать триумфатором Лиги чемпионов УЕФА в нынешнем сезоне. Он выделил четыре команды.

«Фавориты, как всегда те, кто имеет опыт побед и игр на поздних стадиях. Это «Реал», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус». Эти команды, которые постоянно доходят до полуфинала-финала, имеют больше шансов», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». В решающем матче турнира подопечные Карло Анчелотти победили дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.