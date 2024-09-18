Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал»

На этой неделе стартовал новый розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА. Эксперты Opta запустили свой суперкомпьютер с целью определить следующего победителя престижного клубного турнира.

Согласно проведенному анализу, самые большие шансы выиграть титул имеет «Манчестер Сити». Победа команды Хосепа Гвардиолы оценивается в 25,3 процента. Второе место занимает мадридский «Реал», вероятность триумфа подопечных Карло Анчелотти составляет 18,2%. Топ-3 замыкает миланский «Интер» - 10,9%.

Далее в рейтинге расположились лондонский «Арсенал», леверкузенский «Байер», каталонская «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», «ПСЖ» и другие.

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