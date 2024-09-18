Мостовой рассказал, для кого выгоден новый формат Лиги чемпионов

«Нынешний формат станет плюсом для богатых. Посмотрим, как будет выглядеть таблица, сколько очков нужно будет для прохода в следующий раунд. Футбол уже давно стал бизнесом, где крутятся большие деньги», - передает слова Мостового Metaratings.ru.