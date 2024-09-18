Мостовой рассказал, для кого выгоден новый формат Лиги чемпионов

Экс-игрок испанской «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.
«Нынешний формат станет плюсом для богатых. Посмотрим, как будет выглядеть таблица, сколько очков нужно будет для прохода в следующий раунд. Футбол уже давно стал бизнесом, где крутятся большие деньги», - передает слова Мостового Metaratings.ru.
Напомним, что с сезона-2024/2024 вместо традиционного группового раунда будет общий этап с участием 36 клубов. Каждая команда сыграет восемь матчей с разными соперниками.
В прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов стал мадридский «Реал».
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