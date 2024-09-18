Мбаппе прокомментировал рекорд Эндрика

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о достижении 18-летнего нападающего Эндрика, побившего достижение Рауля. Бразилец стал самым молодым автором гола «королевского» клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

«Эндрику 18 лет, он забивает гол за голом. Это непросто делать, но у него получается», - передает слова 25-летнего француза Madrid Zone.

Напомним, что в первом туре нового розыгрыша Лиги чемпионов «сливочные» на своем поле принимали немецкий «Штутгарт». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали победу со счетом 3:1. Эндрик забил гол в возрасте 18 лет и 58 дней.