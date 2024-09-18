Мбаппе высказался о первой победе «Реала» в Лиге чемпионов

«Прекрасный вечер. Мы планировали начать турнир с победы, но было непросто, ведь это Лига чемпионов. Важно, что одержали победу. Соперник хорошо действовал, нам было непросто распечатать ворота. Но после перерыва все получилось. Команда справилась благодаря болельщикам», - передает слова нападающего Movistar.