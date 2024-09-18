Мбаппе высказался о первой победе «Реала» в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пообщался с представителями СМИ после первого матча в Лиге чемпионов нового сезона. «Сливочные» у себя дома победили немецкий «Штутгарт» со счетом 3:1. В активе француза один из забитых мячей.
«Прекрасный вечер. Мы планировали начать турнир с победы, но было непросто, ведь это Лига чемпионов. Важно, что одержали победу. Соперник хорошо действовал, нам было непросто распечатать ворота. Но после перерыва все получилось. Команда справилась благодаря болельщикам», - передает слова нападающего Movistar.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом, подписав пятилетнее трудовое соглашение.
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