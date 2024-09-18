Генич отреагировал на победу «Баварии» 9:2 в Лиге чемпионов

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнение о разгромной победе мюнхенской «Баварии» над загребским «Динамо» в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Интересно, тренер «Загреба» при счёте 2:3 подумал: «Блин, в каком же я порядке, так игру перевернул» или всё-таки нет?» - написал Константин в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча первого тура Лиги чемпионов состоялась на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. «Бавария» уверенно переиграла гостей из Хорватии со счетом 9:2. Покером в прошедшем противостоянии отметился английский центрфорварда Гарри Кейн.