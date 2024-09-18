Анчелотти: «Куртуа – лучший вратарь в мире»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился восторгом от игры голкипера Тибо Куртуа.

Бельгиец помог «сливочным» стартовать в Лиге чемпионов с победы над «Штутгартом», отразив шесть ударов соперников. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Куртуа – лучший вратарь в мире на данный момент. За свою карьеру я уже работал с отличными голкиперами, но сейчас Тибо – лучший», – заявил на послематчевой пресс-конференции Анчелотти.

Именно Тибо Куртуа удостоился от УЕФА приза лучшему игроку поединка.

Свой следующий матч «Реал» проведёт в субботу – мадридцы примут в родных стенах «Эспаньол» в рамках Ла Лиги.