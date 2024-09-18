Только три игрока опережают Мюллера по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел на четвёртое место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов за всю историю.

35-летний ветеран мюнхенского гранда появился на поле по ходу второго тайма матча против загребского «Динамо», который прошёл во вторник и завершился победой хозяев поля со счётом 9:2. Мюллер сыграл в Лиге чемпионов в 152-й раз – четвёртый показатель в турнире. Столько же игр на счету экс-форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, а выше в рейтинге располагаются только Криштиану Роналду (183 поединка), Икер Касильяс (177) и Лионель Месси (163).

В активе Томаса Мюллера 54 забитых мяча в Лиге чемпионов. Немец дважды становился победителем турнира в составе «Баварии».