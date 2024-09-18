Анчелотти: «Реал» находится в поисках лучшей версии себя»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти признаёт, что его команда пока далека от своего пика.

«Сливочные» обыграли «Штутгарт» в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов (3:1), но испытали немало проблем. Судьба поединка решилась на 83-й минуте, когда Антонио Рюдигер забил победный мяч хозяев поля.

«Мы всё ещё находимся в поисках лучшей версии себя. Победы даются нелегко. Мне всегда было трудно в Лиге чемпионов, в клубе об этом знают.

Я помню начало прошлого сезона, когда мы вырывали победы над «Унионом» и «Хетафе» благодаря голам на 95-й минуте. Первые игры всегда сложнее, в них никогда не бывает просто», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.