Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани побеседовал с журналистами после сокрушительной победы над загребским «Динамо» в Лиге чемпионов (9:2).

Мюнхенцы вели со счётом 3:0 к перерыву, однако во втором тайме пропустили два быстрых мяча, подарив соперникам надежду на спасение. Как оказалось, гости лишь разбудили в «Баварии» зверя: мюнхенцы забили ещё шесть раз и установили рекорд Лиги чемпионов по голам в одном матче. Лучшим игроком встречи был признан Гарри Кейн, отметившийся покером.

«В конце концов, самое главное – три очка, девять забитых голов. Игроки получали удовольствие на поле. Мы пропустили два гола, потому что опоздали на шаг в обеих ситуациях, но реакция не заставила себя ждать. Хороший вечер для нас», – цитирует Компани Bayern & Germany.