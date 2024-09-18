Анчелотти поделился мнением об игре Мбаппе в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, насколько доволен выступлениями Килиана Мбаппе.

25-летний нападающий впервые забил за «сливочных» в Лиге чемпионов – пострадал немецкий «Штутгарт». Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 3:1, а на счету француза теперь пять голов в семи матчах за мадридцев во всех соревнованиях.

«Мбаппе – фантастический игрок. Он очень скромный, усердно работает. Отличный парень, мы им очень довольны», – передаёт Madrid Zone послематчевые комментарии Анчелотти.

В последних трёх матчах за «Реал» Килиан Мбаппе отметился четырьмя точными ударами.