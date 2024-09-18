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Лаутаро Мартинес не выйдет в старте «Интера» в матче с «Манчестер Сити»

18 Сентября 2024 • 04:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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Через 17 ч. 14 мин.

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги готовится удивить выбором состава на матч с «Манчестер Сити».

Ожидается, что капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес начнётся встречу на скамейке запасных. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport. У аргентинского форварда нет травмы, однако, по мнению Индзаги, игрок находится не в лучшей форме и должен отдохнуть.

Дуэт нападающих, по информации источника, составят Маркус Тюрам и Мехди Тареми.

Матч «Манчестер Сити» – «Интер» пройдёт в среду, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

В воскресенье команде Симоне Индзаги предстоит провести ещё одну важную игру – с «Миланом» в Серии А.

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