Модрич – третий самый возрастной автор ассиста в истории Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметился голевой передачей в поединке со «Штутгартом» (3:1).

Хорватский ветеран вышел на поле на 70-й минуте при счёте 1:1, заменив Орельена Тчуамени, а уже на 83-й ассистировал Антонио Рюдигеру, забившему победный мяч «сливочных». По информации Opta, Модрич стал третьим самым возрастным автором результативного паса в Лиге чемпионов за всю историю – 39 лет и 8 дней. Только Райан Гиггз (39 лет и 363 дня) и Амедео Карбони (39 лет и 176 дней) помогали своим товарищам забить в ещё более зрелом возрасте.

Во втором туре «Реалу» предстоит сыграть во Франции против «Лилля». Встреча состоится 2 октября.