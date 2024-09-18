​Пулишич: «Очередной неудачный матч»

В европейском футболе прошли матчи первого тура Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в гостях итальянский «Милан». Счёт открыл, тем не менее, именно «Милан» - уже на третьей минуте Кристиан Пулишич на индивидуальном мастерстве забил первый гол «Милана» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

- Плохой результат для нас. Мы должны прибавить. Начало сезона в целом неудачное и надо что-то с этим делать. Нас ждёт важнейший матч с «Интером» и мы должны проснуться, - цитирует слова автора гола «Милана» pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году.