Кейн поделился эмоциями после побитого рекорда Руни

Гарри Кейн отметился покером в матче между «Баварией» и «Динамо» Загреб (9:2).

31-летний форвард трижды забил с пенальти и однажды поразил ворота хорватского коллектива с игры. Лидер атаки мюнхенцев превзошёл достижение Уэйна Руни: теперь Кейн лидирует в списке лучших английских бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю.

«Если твоё имя стоит в одном ряду с Уэйном Руни, значит, ты преуспеваешь. Речь идёт об одном из величайших игроков Англии, одном из лучших в истории игры. Отличное достижение», – прокомментировал Кейн свой успех в интервью официальному сайту УЕФА.

На счету Гарри Кейна 33 забитых гола в Лиге чемпионов, у Уэйна Руни – 30.