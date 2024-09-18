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Кейн поделился эмоциями после побитого рекорда Руни

18 Сентября 2024 • 03:22 Комментировать
Бавария
9:2
Динамо Загреб

Гарри Кейн отметился покером в матче между «Баварией» и «Динамо» Загреб (9:2).

31-летний форвард трижды забил с пенальти и однажды поразил ворота хорватского коллектива с игры. Лидер атаки мюнхенцев превзошёл достижение Уэйна Руни: теперь Кейн лидирует в списке лучших английских бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю.

«Если твоё имя стоит в одном ряду с Уэйном Руни, значит, ты преуспеваешь. Речь идёт об одном из величайших игроков Англии, одном из лучших в истории игры. Отличное достижение», – прокомментировал Кейн свой успех в интервью официальному сайту УЕФА.

На счету Гарри Кейна 33 забитых гола в Лиге чемпионов, у Уэйна Руни – 30.

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Бавария Уэйн Руни Гарри Кейн ещё теги

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