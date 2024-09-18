​Гакпо: «Мы контролировали матч»

В европейском футболе прошли матчи первого тура Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в гостях итальянский «Милан». Нидерландский нападающий Коди Гакпо провёл очень хороший матч и был заменён лишь тогда, когда стало понятно, что англичане выиграют. Он прокомментировал итоги прошедшего матча.

- У нас было больше шансов, и, как следствие, голов. Но и соперник старался создавать возможности. В целом, мы контролировали игру, спокойно и сфокусировано. После второго гола мы полностью контролировали игру, - цитирует слова Гакпо BBC Sport.

В последний раз английский «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов в 2019 году.