Родри оценил силу «Интера»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает об уровне соперника по предстоящему матчу – миланского «Интера».

«Горожане» сыграют против «нерадзурри» в поединке первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в среду.

«Я часто наблюдал за «Интером». В этой команде есть звёзды, как Лаутаро Мартинес, и важные игроки, как Николо Барелла и Хакан Чалханоглу. У них отличный состав. Для нас это будет похоже на попытки пройти сквозь стену. Мы знаем, что значит встречаться с итальянской командой», – приводит Fcinter1908 слова Родри.

Матч «Манчестер Сити» против «Интера» начнётся в 22:00 по московскому времени.