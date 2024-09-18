Александер-Арнольд сделал 80-ю голевую передачу за «Ливерпуль»

В европейском футболе прошли матчи первого тура Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в гостях итальянский «Милан». Англичане забили сопернику три мяча. В первом из них поучаствовал Трент Александер-Арнольд - именно он исполнил подачу, после которой Ибраима Конате сравнял счёт.

Как оказалось, Трент-Александер-Арнольд сделал 80-ю голевую передачу за свой клуб, с учётом всех турниров, в которых он выступал за всё время пребывания в «Ливерпуле». А выступает он за этот клуб, напомним, с 2016 года.

В последний раз английский «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов в 2019 году.