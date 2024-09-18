​Слот: «Вечер, который запомнится надолго»

В европейском футболе прошли матчи первого тура Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в гостях итальянский «Милан». Наставник «Ливерпуля» Арне Слот, естественно, доволен таким исходом матча. Он заявил, что это был вечер, который надолго запомнится ему.

- Вернуться в игру так сильно, так мощно - это впечатляюще. Мы заслужили победу. Это был вечер, который я запомню надолго. Но надеюсь, что впереди у меня будет ещё много таких вечеров, - цитирует слова нидерландского специалиста Sky Italia.

В последний раз английский «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов в 2019 году.