​Мората: «Так всё может быть очень сложно»

В европейском футболе прошли матчи первого тура Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в гостях итальянский «Милан». Новобранец итальянского клуба Альваро Мората прокомментировал итоги неудачного матча, он опасается, что такой старт может сильно осложнить положение в турнирной таблице.

- Мы очень хорошо начали матч. Но потом пропустили два мяча со стандартного положения. Теперь надо работать. Уважаю мнение болельщиков, у нас теперь другой важный матч на этой неделе. Нам надо проснуться, иначе все сильно осложнится. Надеюсь, это получится, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году.