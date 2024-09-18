Калабрия: «Чего-то не хватило»

В европейском футболе прошли матчи первого тура Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в гостях итальянский «Милан». Капитан итальянского клуба Давиде Калабрия прокомментировал итоги неудачного матча:

- Неплохое начало матча, но на дистанции нам чего-то не хватило. Мы должны были быть более цельными. Можно было провести лучший матч. Нам не хватило точности в деталях. И пропустили два гола со стандартов - вот о чём я говорю, о каких деталях. Такое недопустимо в матчах с такими командами, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году.