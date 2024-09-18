​Фонсека: «Соперник сыграл лучше нас»

В европейском футболе прошли матчи первого тура Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в гостях итальянский «Милан». Португальский наставник Паулу Фонсека прокомментировал поражение, признав превосходство соперника.

- Мы играли против очень сильной команды, но смогли хорошо начать матч. Два гола со стандартов всё изменили, в том числе и ментальный баланс команды. В таких матчах всегда важны детали. Сейчас «Ливерпуль» выглядел больше командой, нежели мы, признаю честно, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году.