​Ван Дейк: «Отыгрались после сложного старта»

В европейском футболе прошли матчи первого тура Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в гостях итальянский «Милан». Англичане пропустили первыми, но в ответ забили трижды, чем очень порадовали своего капитана Виргила ван Дейка. После матча он прокомментировал события прошедшей игры:

- Конечно, очень доволен победой, а также тем, как мы отыгрались после неудачного старта. Мы очень хорошо сыграли как с мячом, так и без мяча. Мы двигаемся вперёд с новым тренером, хотя у него другие принципы, нежели прежде, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов в 2019 году.