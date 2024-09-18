«Манчестер Сити» – «Интер»: Вероятные стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Вечером в среду в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет миланский «Интер». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Стоунс, Уокер, Ковачич, Гюндоган, Доку, де Брёйне, Фоден, Холанн.

«Интер»: Зоммер, Димарко, Бастони, Павар, Ачерби, Дармиан, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Лаутаро Мартинес, Тюрам.

В составе «Манчестер Сити» травмы у Оскара Бобба и Натана Аке, под вопросом Савио. В стане «Интера» повреждения у Федерико Димарко и Тажона Бушанана, под вопросом Марко Арнаутович.

На выходных «Манчестер Сити» одержал в чемпионате Англии волевую победу над «Брентфордом» (2:1), а «Интер» в рамках чемпионата Италии потерял очки против «Монцы» (1:1).

«Манчестер Сити» и «Интер» составили финальную пару позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда со счётом 1:0 выиграли «небесно-голубые» благодаря голу Родри на 68-й минуте.

Матч общего этапа ЛЧ «Манчестер Сити» – «Интер» состоится сегодня, 18 сентября, на «Этихаде». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов