Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Манчестер Сити» – «Интер»: Вероятные стартовые составы на матч Лиги чемпионов

18 Сентября 2024 • 10:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.53 X 4.45 2 6.30
Через 11 ч. 4 мин.

Вечером в среду в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет миланский «Интер». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Стоунс, Уокер, Ковачич, Гюндоган, Доку, де Брёйне, Фоден, Холанн.

«Интер»: Зоммер, Димарко, Бастони, Павар, Ачерби, Дармиан, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Лаутаро Мартинес, Тюрам.

В составе «Манчестер Сити» травмы у Оскара Бобба и Натана Аке, под вопросом Савио. В стане «Интера» повреждения у Федерико Димарко и Тажона Бушанана, под вопросом Марко Арнаутович.

На выходных «Манчестер Сити» одержал в чемпионате Англии волевую победу над «Брентфордом» (2:1), а «Интер» в рамках чемпионата Италии потерял очки против «Монцы» (1:1).

«Манчестер Сити» и «Интер» составили финальную пару позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда со счётом 1:0 выиграли «небесно-голубые» благодаря голу Родри на 68-й минуте.

Матч общего этапа ЛЧ «Манчестер Сити» – «Интер» состоится сегодня, 18 сентября, на «Этихаде». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити

Новости по матчу

Сегодня, 18 Сентября
10:30
«Манчестер Сити» – «Интер»: Вероятные стартовые составы на матч Лиги чемпионов
09:05
Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне 1
03:45
Симоне Индзаги ответил на вопрос о голевой засухе Лаутаро Мартинеса
03:13
Родри оценил силу «Интера»
02:33
Манчестер Сити - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Сентября
23:14
Зоммер – о встрече с Холанном: «Я одинаково готовлюсь ко всем играм»
22:44
Симоне Индзаги прокомментировал слова Родри о забастовке игроков
22:12
Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интера» с «Манчестер Сити»
19:50
Бесплатный прогноз и ставка на Манчестер Сити — Интер Лиги чемпионов — 18 сентября 2024
19:28
Гвардиола: «Лаутаро Мартинес может стать обладателем «Золотого мяча»
18:31
Родри ответил, сколько раз пересматривал финал Лиги чемпионов с победным голом
18:18
Гвардиола вспомнил финал Лиги чемпионов – 2023
18:11
Гвардиола высказался о чемпионе Италии
03:52
Важный игрок «Интера» пропустит матч против «Манчестер Сити»
16 Сентября
20:58
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Интер Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
01:15
Де Врей ответил, как «Интер» будет останавливать Холанна
14 Сентября
22:27
Грилиш: «В последний раз мы играли против «Интера» в тот день, когда оформили требл»
07 Сентября
17:15
Родри — о победе в Лиге чемпионов: «Я испытал то чувство, за которым гонялся всю свою жизнь»
03 Сентября
16:23
«Манчестер Сити» взвинтил цены на домашние матчи Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Валуев отреагировал на информацию о возможном жёстком наказании Англии В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.09.24 в 19:45
Болонья Болонья
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.77 3.75 4.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Спарта Прага Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
2.34 3.65 2.80
Видео
18.09.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Жирона Жирона
1.41 4.50 6.60
Видео
18.09.24 в 22:00
Брюгге Брюгге
Боруссия Д Боруссия Д
4.40 3.90 1.67
Видео
18.09.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
1.36 4.80 7.20
Видео
18.09.24 в 22:00
Селтик Селтик
Слован Братислава Слован Братислава
1.37 4.70 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Сентября
10:26 · Лига чемпионов
Канчельскис назвал четырёх главных фаворитов Лиги чемпионов
08:33 · Лига чемпионов
Мостовой рассказал, для кого выгоден новый формат Лиги чемпионов
07:57 · Лига чемпионов
Мбаппе прокомментировал рекорд Эндрика
07:42 · Лига чемпионов
Мбаппе высказался о первой победе «Реала» в Лиге чемпионов
07:30 · Лига чемпионов
Генич отреагировал на победу «Баварии» 9:2 в Лиге чемпионов 1
05:08 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Куртуа – лучший вратарь в мире»
04:56 · Лига чемпионов
Только три игрока опережают Мюллера по количеству матчей в Лиге чемпионов
04:34 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Реал» находится в поисках лучшей версии себя»
04:25 · Лига чемпионов
Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2
04:14 · Лига чемпионов
Анчелотти поделился мнением об игре Мбаппе в «Реале»
04:05 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес не выйдет в старте «Интера» в матче с «Манчестер Сити» 1
03:53 · Лига чемпионов
Модрич – третий самый возрастной автор ассиста в истории Лиги чемпионов
03:45 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги ответил на вопрос о голевой засухе Лаутаро Мартинеса
03:38 · Лига чемпионов
​Пулишич: «Очередной неудачный матч»
03:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе назвал цель «Реала»
03:22 · Лига чемпионов
Кейн поделился эмоциями после побитого рекорда Руни
03:20 · Лига чемпионов
​Гакпо: «Мы контролировали матч»
03:13 · Лига чемпионов
Родри оценил силу «Интера»
02:59 · Лига чемпионов
Александер-Арнольд сделал 80-ю голевую передачу за «Ливерпуль»
02:52 · Лига чемпионов
​Слот: «Вечер, который запомнится надолго»
02:15 · Лига чемпионов
​Мората: «Так всё может быть очень сложно» 1
02:09 · Лига чемпионов
Калабрия: «Чего-то не хватило»
01:51 · Лига чемпионов
​Фонсека: «Соперник сыграл лучше нас»
01:51 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе, Родриго и Винисиусом
01:46 · Лига чемпионов
​Ван Дейк: «Отыгрались после сложного старта»
Все новости
Рекомендуем