Кейн установил рекорд по голам с пенальти в одном матче Лиги чемпионов

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отметился уникальным достижением в матче против загребского «Динамо» (9:2).

Англичанин забил четыре гола, три из которых – с пенальти. По сведениям Opta, это первый случай за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, когда игроку удалось реализовать сразу три пенальти в одной встрече. Кроме того, Кейн стал первым автором покера из Англии с 1991 года – тогда это удалось Алану Смиту, представлявшему «Арсенал».

Напомним, в том же матче с хорватским «Динамо» Гарри Кейн установил рекорд по общему количеству голов в Лиге чемпионов среди англичан – 33. Экс-капитан «Тоттенхэма» опередил Уэйна Руни, отличившегося 30 раз.