«Милан» повторил личный антирекорд в Лиге чемпионов

«Милан» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, уступив в родных стенах «Ливерпулю» (1:3).

Уже на 3-й минуте матча Кристиан Пулишич вывел «россонери» вперёд, однако на этом приятные события для хозяев поля закончились. «Ливерпуль» перевернул ход встречи и повёл ещё до перерыва благодаря голам Ибраима Конате и Виргила ван Дейка, а на 67-й минуте Доминик Собослаи поставил точку.

В общей сложности команда Паулу Фонсеки допустила 11 ударов в створ своих ворот – повторение клубного антирекорда в Лиге чемпионов за всё время сбора такой статистики (с сезона-2003/04), отмечает Opta. Аналогичный показатель ранее был зафиксирован дважды: в матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом», прошедших в 2007 и 2010 году соответственно.