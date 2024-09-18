Мбаппе оценил свою результативность в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, доволен ли своим показателем забитых голов.

25-летний француз отличился в своём дебютном матче за «сливочных» в Лиге чемпионов, поразив ворота немецкого «Штутгарта» (3:1). Теперь на счету звёздного форварда пять забитых голов в семи поединках за команду Карло Анчелотти во всех турнирах.

«Пять голов в семи играх? Я способен на большее», – приводит Madrid Zone заявление Килиана из послематчевого интервью.

Мбаппе присоединился к «Реалу» перед началом сезона на правах свободного агента. До переезда в Испанию футболист выступал за «ПСЖ».