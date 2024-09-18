Компани высказался о замене Нойера

Рулевой «Баварии» Венсан Компани был вынужден заменить голкипера Мануэля Нойера в матче против загребского «Динамо» (9:2).

38-летний капитан вышел в стартовом составе мюнхенцев, но уже в перерыве его место в воротах занял Свен Ульрайх. Вскоре после перестановки гости забили дважды – на табло загорелся счёт 3:2. Интрига жила недолго: в оставшееся время «Бавария» забила шесть безответных мячей и одержала сокрушительную победу.

Замена Нойера была обусловлена травмой, однако, по словам Компани, ветерана просто решили поберечь: «Это была мера предосторожности. Мы не хотели рисковать», – приводит Bayern & Germany объяснение бельгийского тренера.