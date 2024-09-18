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Лига чемпионов

В стартовом составе «Милана» оказалось больше англичан, чем у «Ливерпуля»

18 Сентября 2024 • 01:02 Комментировать
Милан
1:3
Ливерпуль

«Милан» уступил «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов (1:3), но превзошёл по количеству английских футболистов в основе.

В старте итальянского гранда вышли Фикайо Томори и Рубен Лофтус-Чик, представляющие Англию, в то время как у гостей с первых минут появился только один англичанин – Трент Александер-Арнольд.

На 69-й минуте встречи «россонери» выпустили на поле ещё одного игрока из Англии – Тэмми Абрахам заменил соотечественника Лофтуса-Чика. Спустя десять минут «английскую» замену провернул и «Ливерпуль»: Джо Гомес появился на поле, а Трент отправился на отдых.

Автором единственного гола «Милана» стал Кристиан Пулишич. За команду Арне Слота забили Ибраима Конате, Виргил ван Дейк и Доминик Собослаи.

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Евро-Футбол.Ру,
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