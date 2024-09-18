Кейн высказался после своего покера в Лиге чемпионов

Гарри Кейн ответил на вопросы журналистов после грандиозного для себя и «Баварии» матча против загребского «Динамо» (9:2).

Команда Венсана Компани стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов с рекордной победы, а английский форвард отметился четырьмя голами. Три из четырёх своих мячей 31-летний игрок забил с пенальти.

«Потрясающая игра. Первый тайм был очень хорош, мы смогли реализовать свои шансы. Второй тайм начался неудачно: мы стали проигрывать подборы, и нам нужно извлечь из этого урок, хотя реакция команды очень порадовала. Было приятно забить столько голов. Сегодня нам сошло с рук то, за что соперник топ-уровня может наказать», – заявил в интервью DAZN Кейн, ставший лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди англичан.