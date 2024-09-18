Беллингем признался, что «Реалу» трудно без Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о проблемах, возникших после ухода Тони Крооса.

Немецкий хавбек завершил игровую карьеру минувшим летом. «Сливочные» стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с победы над «Штутгартом» (3:1), однако триумф дался нелегко: решающий гол был забит только на 83-й минуте – его автором стал Антонио Рюдигер.

«Потеря Крооса очень ощущается с точки зрения ритма и манеры нашей игры. Тони – особенный, его невозможно заменить. Мы должны найти другие способы восполнить этот пробел», – приводит Madrid Zone высказывания Беллингема.

Тони Кроос выступал за «Реал» на протяжении десяти лет.