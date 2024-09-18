«Бавария» – первая команда, забившая 9 голов в матче Лиги чемпионов

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов в матче против загребского «Динамо».

Встреча завершилась победой мюнхенского гранда со счётом 9:2. Покером в составе хозяев поля отметился Гарри Кейн, трижды забивший с пенальти, ещё дважды отличился Майкл Олисе, а Рафаэл Геррейру, Лерой Сане и Леон Горецка поразили ворота по одному разу. По данным Opta, «Бавария» стала первой командой, забившей девять голов в поединке Лиги чемпионов (без учёта квалификации).

Во втором туре основной стадии коллективу Венсана Компани предстоит встретиться с «Астон Виллой». Матч пройдёт 2 октября на поле бирмингемцев.