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Лига чемпионов

Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне

18 Сентября 2024 • 09:05 Комментировать
ПСЖ
...
Жирона
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Через 12 ч. 35 мин.

Новый сезон в Лиге чемпионов уже стартовал. Формат турнира серьёзно изменился – группового этапа теперь нет, его заменила общая лига. Смена формата поставила под угрозу бомбардирский рекорд Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроках, которые могут превзойти звёздного португальца.

Лига чемпионов по-новому

В ответ на попытки запустить Суперлигу УЕФА признал, что Лига чемпионов нуждается в переменах. В последние годы на групповой стадии серьёзных интриг было мало, фавориты часто обеспечивали себе места в плей-офф без больших проблем. В итоге от групп было решено отказаться. Теперь основная стадия начинается с общего этапа с 36 командами вместо 32.

Многое было сказано о так называемой швейцарской системе. Предполагалось, что компьютер будет проводить жеребьёвку на каждый отдельный тур, что провоцировало вопросы о логистике. На деле всё получилось иначе – соперники каждой из команд определились сразу. При этом количество матчей выросло. Если раньше в группах было шесть игровых дней, то теперь на общем этапе будет восемь туров. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

Кроме того, была добавлена новая стадия – стыковые матчи плей-офф. В них билеты в 1/8 финала разыграют команды, которые на общей стадии займут места с 9-го по 24-е. А те, кто финишируют на позициях с 1-й по 8-ю, сразу получат путёвки в 1/8.

Рекорд Роналду

Для Криштиану Роналду Лига чемпионов всегда была особенным турниром. Португалец давненько не выступает в Европе, но его рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов пока что никто не побил. В сезоне 2013/2014 Роналду в главном клубном турнире континента наколотил 17 голов. Криштиану несколько раз был близок к тому, чтобы повторить или превзойти свой рекорд. Если же брать других игроков, то на достижение Роналду посягали Роберт Левандовски и Карим Бензема – в сезонах 2019/2020 и 2021/2022 соответственно они забивали 15 раз.

Теперь рекорд Роналду под угрозой. Причина понятна – матчей в Лиге чемпионов будет больше. При таком формате даже топ-клубы могут оказаться за пределами топ-8 на общей стадии. Таким образом, победитель Лиги чемпионов суммарно по ходу турнира может провести 17 матчей. Раньше же с начала основной стадии до финала (включительно) дистанция состояла из 13 игр.

Кто может превзойти Роналду

Эксперты считают, что самые высокие шансы стать лучшим бомбардиром нового розыгрыша Лиги чемпионов имеет Эрлинг Холанн. Норвежец шикарно начал новый сезон Премьер-лиги, забив 9 голов в четырёх прошедших матчах. Если Холанн сохранит высокий уровень результативности и в Лиге чемпионов, то Роналду может беспокоиться по поводу сохранности своего рекорда. На общей стадии Холанну предстоит встретиться как с топ-соперниками, так и с теми, кому норвежец спокойно может положить пару-тройку (а то и больше) голов за вечер.

Побить рекорд Роналду может и Килиан Мбаппе. Нельзя сказать, что француз слишком ярко начал путь в «Реале», но он уже успел забить пять голов в матчах сезона 2024/2025. Лига чемпионов для мадридского суперклуба всегда была особенным турниром, что может повлиять и на результативность Мбаппе. В первой игре турнира против «Штутгарта» Килиан уже забил один раз. Дальше – больше?

На рекорд Роналду вполне может замахнуться Гарри Кейн. Англичанин на протяжении почти всей карьеры забивает голы пачками – даже когда его команды переживают непростые времена. Вот «Бавария», например, завершила прошлый сезон без трофеев, но Кейн при этом наколотил 44 гола в 44 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов. Путь в новой Лиге чемпионов Гарри начал с покера в игре против загребского «Динамо». До рекорда Роналду остаётся 13 мячей!

Шансы превзойти Роналду имеет и звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах. Старт нового сезона показал, что египтянин находится в отличной форме. Эксперты пока сомневаются в том, что «Ливерпуль» в Лиге чемпионов пройдёт слишком далеко, но списывать со счетов Салаха в бомбардирской гонке нельзя, хоть он и не забил во вторничной игре против «Милана» на стадионе «Сан-Сиро».

Не стоит забывать и о Винисиусе Жуниоре. Карло Анчелотти признал, что в настоящий момент бразильский форвард находится не в лучшей форме. Тем не менее, Винисиус остаётся игроком, способным делать разницу, особенно когда речь идёт о матчах главного клубного турнира континента. В игре первого тура против «Штутгарта» Винисиус не забил, но впереди ещё длинная дистанция.

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Наконец, отметим и Роберта Левандовски. Польскому нападающему уже 36 лет, но он по-прежнему показывает футбол высокого уровня. Левандовски замечательно начал новый сезон, забив четыре гола в пяти прошедших матчах «Барселоны» в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов Роберт тоже настроен регулярно забивать и помогать своей команде забраться как можно дальше.

Подготовил Александр Тихий.

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