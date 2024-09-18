Эндрик – самый молодой автор гола «Реала» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик отметился голом в дебютном матче в Лиге чемпионов.

Юный бразилец вышел на поле на 80-й минуте матча против «Штутгарта» (3:1), заменив Джуда Беллингема, а в компенсированное время поразил ворота и установил на табло итоговый результат. Согласно сведениям Opta, Эндрик стал самым молодым в истории игроком, забившим за «Реал» в Лиге чемпионов, – 18 лет и 58 дней. Форвард побил рекорд легендарного Рауля Гонсалеса, отличившегося в возрасте 18 лет и 113 дней в 1995 году. К слову, тогда испанец оформил хет-трик в поединке с «Ференцварошем».

Эндрик перебрался в «Реал» прошедшим летом из бразильского «Палмейраса».