«Спортинг» уверенно одолел «Лилль»

«Лилль» разочаровал на старте Лиги чемпионов. В гостях у «Спортинга» «доги» вели себя слишком прилично и даже не пытались угрожать воротам до самой концовки, но при этом больше тайма уступали в счете.

Педру Гонсалвеш по центру ворвался в штрафную гостей, красиво развернулся, после чего с 14 метров пробил в правый нижний угол, мяч пролетел рядом со штангой. Виктор Дьёкереш с левого фланга отдал передачу в ближнюю часть штрафной на Гонсалвеша, который под углом выскочил к воротам, но переиграть в ближнем бою голкипера не сумел. Алешандро неудачно сыграл в своей штрафной и скинул мяч на Гонсалвеша, который с левого края покатил мяч в центр, а Дьёкереш с 12 метров идеально пробил в правый нижний угол - 1:0. Сразу Анхель Гомес получил вторую жёлтую карточку.

В середине второго тайма Даниэл Браганса получил мяч перед радиусом штрафной соперника и отдал пас правее на Зено Дебаста, который в одно касание с 26 метров идеально пробил в дальний верхний угол - 2:0. Браганса слева влетел в штрафную гостей и пробил в створ, Шевалье справился, но Джованни Кенда от линии вратарской пальнул рядом с правой штангой. Дьёкереш получил отличный заброс на левом фланге, ворвался в штрафную, при этом красиво уйдя от защитника, а затем мощно пальнул в ближний угол, вот только угодил в сетку с внешней стороны. У гостей Андре от линии штрафной пробил в створ, вратарь справился, но парировал мяч на Алешандро, который из положения вне игры добавил снаряд в цель.

2:0, «Спортинг» стартовал с трех очков.