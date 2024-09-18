Травма Меньяна и урок Фонсеке от Слота: «Ливерпуль» пропустил быстрый гол и устроил мастер-класс «Милану»

Первый игровой день первого в истории общего этапа Лиги чемпионов подарил противостояние «Милана» и «Ливерпуля». У многих в памяти финальный матч этих команд 2005 года, где английский клуб выиграл по пенальти, проигрывая 0:3 по ходу матча. Но то история давних дней.

«Ливерпуль» стали критиковать при Слоте – мол, атакует он теперь не так лихо, как при Клоппе. Но если поначалу был результат, то в четвёртом туре Английской премьер-лиги мерсисайдцы потерпели неожиданное поражение дома от «Ноттингем Форест». Поэтому «Ливерпулю» было желательно перекрыть негатив победой в северном итальянском городе.

«Милан», не выбравшийся из кризиса с Пиоли, тоже начал сезон с новым главным тренером. Старт при Фонсеке получился у «россонери» в чемпионате Италии невыразительным – три беспобедных матча. Остро «красно-чёрные» нуждались в победе, и он была одержана-таки над «Венецией», причём крупная. Ну а следующий матч – уже против «Ливерпуля».

Фонсекой явно была сделана ставка на то, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Мората, восстановившийся от травмы, появился в стартовом составе. И отдал Альваро результативную передачу уже на третьей минуте. Получив от него пас, Пулишич умчался по правому полуфлангу и низом отправил мяч в дальний угол (1:0).

Ну а дальше само итальянское происхождение велело «Милану» сосредоточиться на оберегании своих ворот. Но перекрыть всё у хозяев не вышло. Гости стали довольно близко подбираться к своему голу. Салах после передачи Жоты угодил в перекладину. Цимикас с левой стороны пробил мимо створа. Что-то назревало…

На 23-й минуте Александер-Арнольд подал угловой слева, и Конате поразил ворота «Милана» головой (1:1). И на этом проблемы «Милана» в защите не закончились. Никто не остановил проход Макаллистера – правда, с его передачи Жота не попал в ворота…

Гакпо пробежал слева и пробил – Меньян отразил, а Салах внедрил мяч в перекладину. А пропустил «Милан» на 41-й минуте снова с углового, опять от защитника «Ливерпуля». Только стандарт был на правом фланге. Цимикас навесил, и ван Дейк чётко ударил головой безо всякого сопротивления (1:2).

В начале второго тайма дозрела у «россонери» ещё одна проблема. Меньян спас свою команду в ближнем бою с Жотой, но усугубилось состояние здоровья вратаря хозяев. Медицинскую помощь Майку оказывали ещё после первого гола «Ливерпуля». Меньяна заменил 19-летний дебютант «Милана» Лоренцо Торриани.

Естественно, итальянская команда хотела отыграться. С игры не удавалось. Мората выпрашивал пенальти – тщетно. «Ливерпуль» же мог позволить себе кое-что не реализовать, прежде чем сделать счёт 1:3. Цимикас слева с близкого расстояния не попал в дальний угол, зато в другой атаке Гакпо слева убежал к чужим воротам, стянул на себя внимание Торриани и накинул на ногу Собослаи. Переправил Доминик мяч в правый угол.

Сделал «Ливерпуль» свою работу, и делом техники было довести матч до уверенной победы. «Милан» показал крайнюю уязвимость в обороне и потерпел заслуженное поражение, несмотря на быстрый забитый гол. В добавленное время за мерсисайдцев дебютировал Кьеза. Во втором туре «Милан» в гостях сыграет с «Байером», а «Ливерпуль» – дома с «Болоньей».

Кирилл Иванцов