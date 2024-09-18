Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Травма Меньяна и урок Фонсеке от Слота: «Ливерпуль» пропустил быстрый гол и устроил мастер-класс «Милану»

18 Сентября 2024 • 00:01 Комментировать (3)
Милан
1:3
Ливерпуль

Первый игровой день первого в истории общего этапа Лиги чемпионов подарил противостояние «Милана» и «Ливерпуля». У многих в памяти финальный матч этих команд 2005 года, где английский клуб выиграл по пенальти, проигрывая 0:3 по ходу матча. Но то история давних дней.

Протокол игры  
Милан1:3Ливерпуль
(1:0) Пулишич Кристиан3'  
  23'Конате Ибраима (1:1)
  41'Ван Дейк Виргил (1:2)
  67'Собослаи Доминик (1:3)
Меньян Майк 51' (Торриани Лоренцо ( 51') Калабрия Давиде  22' 69' (Эмерсон Жуниор ( 69') Томори Фикайо 84' (Окафор Ноа ( 84') Павлович СтрахиньяЭрнандес ТеоФофана Юссуф  31'Лофтус-Чик Рубен 69' (Абрахам Тэмми ( 69') Пулишич КристианРейндерс ТиджаниЛеау РафаэлМората Альваро 84' (Габбия Маттео ( 84')
Запасные: Терраччано ФилиппоМуса ЮнусДзероли КевинБартезаги ДавидеНава ЛапоЧуквуэзе Саму
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 79' (Гомес Джо ( 79') Конате Ибраима  81'Ван Дейк ВиргилЦимикас КостасГравенберх РайанМакаллистер Алексис  53' 90' (Эндо Ватару ( 90') Салах Мохамед 90' (Кьеза Федерико ( 90') Собослаи ДоминикГакпо Коди 68' (Нуньес Дарвин ( 68') Жота Диогу 68' (Диас Луис ( 68')
Запасные: Робертсон ЭндрюКеллехер КаомхинДжонс КёртисЯрош ВитезславМортон ТайлерКуанса ДжареллБрэдли Конор
17 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

«Ливерпуль» стали критиковать при Слоте – мол, атакует он теперь не так лихо, как при Клоппе. Но если поначалу был результат, то в четвёртом туре Английской премьер-лиги мерсисайдцы потерпели неожиданное поражение дома от «Ноттингем Форест». Поэтому «Ливерпулю» было желательно перекрыть негатив победой в северном итальянском городе.

«Милан», не выбравшийся из кризиса с Пиоли, тоже начал сезон с новым главным тренером. Старт при Фонсеке получился у «россонери» в чемпионате Италии невыразительным – три беспобедных матча. Остро «красно-чёрные» нуждались в победе, и он была одержана-таки над «Венецией», причём крупная. Ну а следующий матч – уже против «Ливерпуля».

Фонсекой явно была сделана ставка на то, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Мората, восстановившийся от травмы, появился в стартовом составе. И отдал Альваро результативную передачу уже на третьей минуте. Получив от него пас, Пулишич умчался по правому полуфлангу и низом отправил мяч в дальний угол (1:0).

Ну а дальше само итальянское происхождение велело «Милану» сосредоточиться на оберегании своих ворот. Но перекрыть всё у хозяев не вышло. Гости стали довольно близко подбираться к своему голу. Салах после передачи Жоты угодил в перекладину. Цимикас с левой стороны пробил мимо створа. Что-то назревало…

На 23-й минуте Александер-Арнольд подал угловой слева, и Конате поразил ворота «Милана» головой (1:1). И на этом проблемы «Милана» в защите не закончились. Никто не остановил проход Макаллистера – правда, с его передачи Жота не попал в ворота…

Гакпо пробежал слева и пробил – Меньян отразил, а Салах внедрил мяч в перекладину. А пропустил «Милан» на 41-й минуте снова с углового, опять от защитника «Ливерпуля». Только стандарт был на правом фланге. Цимикас навесил, и ван Дейк чётко ударил головой безо всякого сопротивления (1:2).

В начале второго тайма дозрела у «россонери» ещё одна проблема. Меньян спас свою команду в ближнем бою с Жотой, но усугубилось состояние здоровья вратаря хозяев. Медицинскую помощь Майку оказывали ещё после первого гола «Ливерпуля». Меньяна заменил 19-летний дебютант «Милана» Лоренцо Торриани.

Естественно, итальянская команда хотела отыграться. С игры не удавалось. Мората выпрашивал пенальти – тщетно. «Ливерпуль» же мог позволить себе кое-что не реализовать, прежде чем сделать счёт 1:3. Цимикас слева с близкого расстояния не попал в дальний угол, зато в другой атаке Гакпо слева убежал к чужим воротам, стянул на себя внимание Торриани и накинул на ногу Собослаи. Переправил Доминик мяч в правый угол.

Сделал «Ливерпуль» свою работу, и делом техники было довести матч до уверенной победы. «Милан» показал крайнюю уязвимость в обороне и потерпел заслуженное поражение, несмотря на быстрый забитый гол. В добавленное время за мерсисайдцев дебютировал Кьеза. Во втором туре «Милан» в гостях сыграет с «Байером», а «Ливерпуль» – дома с «Болоньей».

Кирилл Иванцов

👍 2
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль

Новости по матчу

Сегодня, 18 Сентября
00:01
Травма Меньяна и урок Фонсеке от Слота: «Ливерпуль» пропустил быстрый гол и устроил мастер-класс «Милану» 3
17 Сентября
23:20
Меньян получил травму и покинул поле
22:02
В составе «Милана» больше англичан, чем в составе «Ливерпуля»
21:38
Капелло: «Милан» и «Ливерпуль» не умеют защищаться»
21:30
«Милан» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
21:07
«Милан» и «Ливерпуль» озвучили составы на матч Лиги чемпионов
11:53
Ставка и прогноз на матч Милан — Ливерпуль Лиги чемпионов — 17 сентября 2024
09:00
«Милан» – «Ливерпуль»: Возможные стартовые составы на первую топовую вывеску Лиги чемпионов
02:37
Алиссон поделился мнением о Меньяне
02:22
Милан - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Сентября
23:11
Алиссон оценил уровень Леау
22:39
Алиссон – о новом формате Лиги чемпионов: «Увеличение количества матчей – отличная идея» 4
22:03
Слот ответил, как «Ливерпуль» остановит Леау
21:50
Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в игре с «Миланом»
21:44
Алиссон рассказал, чем его удивил Кьеза
21:17
Слот рассказал, в чём должен прибавить Собослаи
19:43
Прогноз и ставка на матч Милан — Ливерпуль Лиги чемпионов — 17 сентября 2024
18:27
Тренер «Милана» Фонсека оценил «Ливерпуль»
18:19
Фонсека высказался о матче против «Ливерпуля»
18:14
Фонсека дал обещание журналистам 1
15 Сентября
20:40
Прогноз на точный счёт матча Милан – Ливерпуль Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
03 Сентября
23:30
«Милан» не включил Йовича в заявку на Лигу чемпионов – его место занял Абрахам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Forza Scuadra Azurra
18 Сентября 2024 в 00:35
Начали за здравие красно-черные, а закончили как нередко уже было в матчах со скаузерами. Ну традиция у Милана такая вести в счете в матчах с Ливерпулем, а потом проигрывать. Так было в эпическом финале ЛЧ-2005, так же было сравнительно недавно, три года назад, в матчах группового раунда , вели в счете, а потом проиграли скаузерами. Прям дежа вю... Неприятная тенденция, однако.Хотя с нынешнего Милана и спрос невелик, достаточно посмотреть на состав, тренера, который хоть и не агроном, но с большими победами не знаком от слова " совсем ". Много шлака в составе россонери, пока руководство клуба не наведет порядок, так и будут красно-черные побеждать команды уровня Венеции, но сливаться более сильным командам. Обидно за Милан, одна радость, как бы ни штормило россонери, но они умеют играть ярко, интересно , во все времена ,не дают скучать болельщикам. Форца, Милан!
Ответить
CELTIC FROST
18 Сентября 2024 в 00:58
Ведь реально, кроме Леау в сегодняшнем составе нет ни одной настоящей звезды. Возможно, хорош еще Меньян, но это вратарь. да и португалец имеет все шансы со своим разгильдяйством на повторение карьеры условного брата по разуму - Балотелли. Таки вот времена...
Ответить
CELTIC FROST
18 Сентября 2024 в 00:23
Ливерпуль - молодцом! А Милану так при своих болельщика играть нельзя, с таким футболом хоть бы в топ-24 попасть...Кьезу - с дебютом. успехов ему в составе мерсисайдцев. нравится мне этот игрок.
Ответить
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
Астон Вилла Астон Вилла
0
3
4.80 4.00 1.60
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
ПСВ ПСВ
3
1
1.71 3.70 4.40
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Штутгарт Штутгарт
3
1
1.26 5.80 8.60
Видео
Окончен
Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
1
3
3.45 3.65 1.94
Видео
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Лилль Лилль
2
0
1.81 3.55 4.10
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Динамо Загреб Динамо Загреб
9
2
1.12 8.40 15.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Болонья Болонья
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.77 3.75 4.00
Видео
18.09.24 в 19:45
Спарта Прага Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
2.35 3.65 2.85
Видео
18.09.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Жирона Жирона
1.41 4.50 6.60
Видео
18.09.24 в 22:00
Брюгге Брюгге
Боруссия Д Боруссия Д
4.40 3.90 1.67
Видео
18.09.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
1.36 4.80 7.20
Видео
18.09.24 в 22:00
Селтик Селтик
Слован Братислава Слован Братислава
1.37 4.70 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Сентября
01:02 · Лига чемпионов
В стартовом составе «Милана» оказалось больше англичан, чем у «Ливерпуля»
00:43 · Лига чемпионов
Кейн высказался после своего покера в Лиге чемпионов
00:33 · Лига чемпионов
Беллингем признался, что «Реалу» трудно без Крооса
00:24 · Лига чемпионов
«Бавария» – первая команда, забившая 9 голов в матче Лиги чемпионов
00:13 · Лига чемпионов
Эндрик – самый молодой автор гола «Реала» в Лиге чемпионов
00:02 · Лига чемпионов
«Спортинг» уверенно одолел «Лилль»
17 Сентября
23:55 · Лига чемпионов
Мюллер побил рекорд Хави в Лиге чемпионов
23:45 · Лига чемпионов
Кейн оформил покер, трижды забив с пенальти
23:38 · Лига чемпионов
Олисе повторил достижение Анри в Лиге чемпионов
23:31 · Лига чемпионов
Кейн – единоличный рекордсмен по голам в Лиге чемпионов среди англичан
23:26 · Лига чемпионов
​Мотта: «Интересный результат»
23:20 · Лига чемпионов
Меньян получил травму и покинул поле
23:20 · Лига чемпионов
Мбаппе забил первый гол за «Реал» в Лиге чемпионов
23:14 · Лига чемпионов
Зоммер – о встрече с Холанном: «Я одинаково готовлюсь ко всем играм»
23:02 · Испания. Ла Лига
«Реал» забил только один гол в первом тайме в семи матчах текущего сезона
22:45 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Не жду от «Ювентуса» результатов в Лиге чемпионов»
22:44 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги прокомментировал слова Родри о забастовке игроков
22:40 · Лига чемпионов
​Петер Бош: «Проиграли заслуженно»
22:35 · Германия. Бундеслига
Кейн забил 50 голов в 50 матчах за «Баварию»
22:28 · Лига чемпионов
Кейн повторил рекорд Руни в Лиге чемпионов
22:25 · Лига чемпионов
Нико Гонсалес: «Провели отличный матч»
22:19 · Лига чемпионов
​Локателли: «Могли сыграть и лучше во втором тайме»
22:12 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интера» с «Манчестер Сити»
22:02 · Лига чемпионов
Форвард «Ювентуса» Йылдыз – самый молодой турок, забивший в Лиге чемпионов
22:02 · Лига чемпионов
В составе «Милана» больше англичан, чем в составе «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем